Футбол

Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Месси получит Крест Святого Георгия

Матч ТВ08:24

Месси получит Крест святого Георгия

Спорт-Экспресс07:41

Месси получит правительственную награду Каталонии

Sport24.ru08:15

Месси получит крест Святого Георгия

Чемпионат07:53

Месси получит почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Советский спорт08:18

Месси получит самую престижную награду Каталонии

Sport.ru08:44

Месси вручат правительственную награду Каталонии. Ее получал Кройфф

Sports.ru07:43
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Аргентинский футболист
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