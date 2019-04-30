Футбол

Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Месси получит крест Святого Георгия

Чемпионат07:53

Месси получит Крест Святого Георгия

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Месси получит почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Советский спорт08:18

Месси получит правительственную награду Каталонии

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Месси получил одну из высших наград Каталонии

РИА Новости08:07

Месси награжден премией Каталонии Крест Сант-Жорди

ТАСС08:37

Месси получит самую престижную награду Каталонии

Sport.ru08:44
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
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В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
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Гуайдо склоняет военных Венесуэлы выступить против Мадуро

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Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
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Происшествия

На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»

1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
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Общество

Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Армия и оружие

Грузовик ВСУ со снарядами подорвался на мине в Донбассе

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Политика

Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского

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Обновлено в 16:48
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика

Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
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Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз

Обновлено в 05:31
Наука

Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР

По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
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Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
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Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
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Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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