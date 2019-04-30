Футбол
Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено в 04:54
Политика
Гуайдо склоняет военных Венесуэлы выступить против Мадуро
Обновлено в 07:38
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»
1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»
Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского
Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено в 16:48
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено в 05:31
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено в 06:15
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31