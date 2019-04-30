Футбол
Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 26
Обновлено в 14:57
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Более трех десятков двоен родились в Крыму за первые месяцы года
Более 30 двоен родились в Крыму за первые два месяца 2019 года.
Обновлено в 04:02
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
Обновлено в 14:59
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Обновлено в 09:13
Авто
Новый Renault Kwid 2020 засветился на первых шпионских фото
Накануне индийские СМИ опубликовали шпионские фото одной из этих новинок – хэтчбека Kwid 2020 модельного года, дизайн которого был скопирован с недавно дебютировавшего в Китае электрического Kwid EV.
Обновлено в 03:52
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Общество
Император Японии Акихито отрёкся от престола
Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Футбол
ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1
В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Экономика
Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров
Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08