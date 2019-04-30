Футбол

Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Месси получит Крест Святого Георгия

Матч ТВ08:24

Месси вручат правительственную награду Каталонии. Ее получал Кройфф

Sports.ru07:43

Месси получит правительственную награду Каталонии

Sport24.ru08:15

Месси получит крест Святого Георгия

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Месси получит Крест святого Георгия

Спорт-Экспресс07:41

Месси получит самую престижную награду Каталонии

Sport.ru08:44

Месси получит почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Советский спорт08:18
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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