Футбол

Месси получит одну из наивысших правительственных наград КаталонииЕвро-футбол.ру 09:24

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
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