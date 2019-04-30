Футбол

Месси получит одну из наивысших правительственных наград КаталонииЕвро-футбол.ру 09:24

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
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Известный футболист Криштиану Роналду приобрел самый дорогой Bugatti, который является еще и самым дорогоим автомобилем в мире.
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Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
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