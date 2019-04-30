Футбол
Месси получит одну из наивысших правительственных наград КаталонииЕвро-футбол.ру 09:24
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
Обновлено в 13:24
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы "Карлота", где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:27
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол
Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
Обнародован список претендентов на звание лучшего тренера АПЛ по итогам апреля, рапортует пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Футбол
Кузяев тренируется с ограничениями в общей группе «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, который восстанавливается от травмы, начал тренироваться с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт питерцев.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Футбол
Самый дорогой автомобиль в мире купил Криштиану Роналду
Известный футболист Криштиану Роналду приобрел самый дорогой Bugatti, который является еще и самым дорогоим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Технологии
Международная компания Group-IB проверит результаты шоу «Голос. Дети»
Гендиректор занимающейся расследованием Group-IB Илья Сачков сообщил, что результаты будут известны в течении месяца.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Молочные смеси вместо грудного молока грозят ожирением
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Авто
BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Под Пятигорском локализовали пожар на рынке
Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено в 13:23