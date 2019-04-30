Футбол
Месси получит одну из наивысших правительственных наград КаталонииЕвро-футбол.ру 09:24
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика
Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Политика
Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины
Все предложения по скидке на газ для Киева, которые Москва выдвинула на переговорах с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и при новом президенте Украины.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану
Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено в 09:36
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Здоровье
В Петербурге привили от клещевого энцефалита более 19 тысяч человек
Планируют провести вакцинацию против клещевого энцефалита более 37 тысяч человек.
Обновлено в 10:06
Политика
Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение
Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Пугачева поздравила Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения - она посвятила этому событию целый пост в своем Инстаграм-аккаунте.
Обновлено в 06:59
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Путешествия
«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи
Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым государством направлениям: Краснодар — Симферополь и Сочи — Симферополь.
Обновлено в 11:53
Общество
РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные
Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Энергетика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Общество
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40