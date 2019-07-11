Футбол
Месси получит награду от фонда Папы РимскогоProstoProSport 12:18
Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Обновлено вчера в 21:08
Общество
«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети
Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено в 14:02
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции
На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено в 11:41
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика
Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой
Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Общество
Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия
В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Политика
Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:38
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Политика
Замглавы Пенсионного фонда России признал вину и подал в отставку
Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину и подал в отставку.
Обновлено в 15:06
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Норвегия зафиксировала утечку радиации на подлодке «Комсомолец»
Норвежские ученые выяснили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 18:34
Футбол
Кубок Африки. 1/4 финала. Видеотрансляция. Алжир победил Кот-д`Ивуар в серии пенальти, Мадагаскар против Туниса
Кубок Африки Плей-офф 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Салют запланирован на 13 октября в Москве.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Футбол
Лиепая — Динамо (Минск) 1:1
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1.
Обновлено в 14:56
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Футбол
«Нефтчи» победил «Сперанца Ниспорены», «Динамо» разгромило «Энгордань»
Азербайджанский "Нефтчи" победил в Кишиневе молдавский "Сперанца Ниспорены" со счетом 3:0. Голы в составе "Нефтчи" забили Эмин Махмудов (16-я минута, с пенальти), Стивен Жозеф-Монроз (35-я минута) и Рахман Гаджиев (76-я минута).
Обновлено в 15:08
Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Здоровье
В Петергофе корью заболел ребенок
В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено в 07:47