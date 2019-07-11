Футбол

Месси получит награду от фонда Папы РимскогоProstoProSport 12:18

Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.
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Месси получит тряпичный мяч за выступление в минувшем сезоне

Советский спорт10:56

Месси вручат тряпичный мяч, благословленный папой Римским

Sport24.ru10:42

Месси получит тряпичный мяч по итогам Кубка Америки. Это приз фонда папы римского

Sports.ru09:48

Месси получит тряпичный мяч, сделанный детьми Мозамбика, за выступление на Кубке Америки

Матч ТВ12:16

Фонд Папы Римского вручит Месси тряпичный мяч от детей Мозамбика

Спорт-Экспресс11:17

Месси получит тряпичный мяч от фонда папы римского за игру на Кубке Америки

Чемпионат10:24

Месси получит тряпичный мяч, сделанный детьми Мозамбика, за выступление на Кубке Америки

Sportbox.RU12:16
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Обновлено вчера в 21:08
Общество

«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети

Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено в 14:02
Политика

На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции

На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено в 11:41
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика

Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой

Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Общество

Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия

В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Политика

Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 08:38
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Политика

Замглавы Пенсионного фонда России признал вину и подал в отставку

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину и подал в отставку.
Обновлено в 15:06
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Норвегия зафиксировала утечку радиации на подлодке «Комсомолец»

Норвежские ученые выяснили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 18:34
Футбол

Кубок Африки. 1/4 финала. Видеотрансляция. Алжир победил Кот-д`Ивуар в серии пенальти, Мадагаскар против Туниса

Кубок Африки Плей-офф 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта

Салют запланирован на 13 октября в Москве.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу

Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Футбол

Лиепая — Динамо (Минск) 1:1

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1.
Обновлено в 14:56
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Футбол

«Нефтчи» победил «Сперанца Ниспорены», «Динамо» разгромило «Энгордань»

Азербайджанский "Нефтчи" победил в Кишиневе молдавский "Сперанца Ниспорены" со счетом 3:0. Голы в составе "Нефтчи" забили Эмин Махмудов (16-я минута, с пенальти), Стивен Жозеф-Монроз (35-я минута) и Рахман Гаджиев (76-я минута).
Обновлено в 15:08
Футбол

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля

"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Здоровье

В Петергофе корью заболел ребенок

В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено в 07:47
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе и Свазилендом и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
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