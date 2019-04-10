Футбол
Месси получил трещину носовой перегородки в матче с «МЮ»Pravda.Ru 03:32
Аргентинец столкнулся с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, из-за чего повредил нос и веко. У Месси после матча диагностировали трещину носовой перегородки, сообщает Marca. Форвард пропустит несколько дней тренировок, но к следующей игре с англичанами в Лиге чемпионов вернется в строй.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней
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