Месси получил трещину носовой перегородки в матче с «МЮ»Pravda.Ru 03:32

Аргентинец столкнулся с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, из-за чего повредил нос и веко. У Месси после матча диагностировали трещину носовой перегородки, сообщает Marca. Форвард пропустит несколько дней тренировок, но к следующей игре с англичанами в Лиге чемпионов вернется в строй.

Месси получил трещину носовой перегородки в матче с «МЮ»

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