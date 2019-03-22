Месси получил травму в сборной АргентиныHotGeo 06:15

Тренера и директора сборной Аргентины не рискнуло здоровьем Месси, после поражения сборной Венесуэлы (1:3). Месси получил болезненные повреждения паха. Из-за данной травмы мы не увидим Мессии в следующей игре против Марокко, которая состоится уже во вторник 26 марта.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.

Спорт Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.

Политика Астану официально переименовали в Нур-Султан Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию Казахстана с целью переименования столицы Астаны в город Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.

Политика Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

Общество Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram В пресс-службе главы региона подтвердили, что именно эта страничка Алексея Текслера является официальной.

Политика Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.

Недвижимость Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8% Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Общество Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.

Спорт Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Армия и оружие Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры» Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.

Политика МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.

Музыка В Перми пройдёт бесплатный концерт памяти жертв трагедии в Кемерово В понедельник, 25 марта, в Органном концертном зале состоится концерт (6+), посвящённый годовщине пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Политика Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.