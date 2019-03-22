Месси получил травму в сборной АргентиныHotGeo 06:15

Тренера и директора сборной Аргентины не рискнуло здоровьем Месси, после поражения сборной Венесуэлы (1:3). Месси получил болезненные повреждения паха. Из-за данной травмы мы не увидим Мессии в следующей игре против Марокко, которая состоится уже во вторник 26 марта.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Политика МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Общество Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.

Политика Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.

Кино Опубликован новый кадр из фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом На фото Хоакин Феникс предстает перед публикой в образе экранного персонажа Артура Флека, при этом он выглядит грустным, разглядывая изображение в телевизоре.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Интернет В WhatsApp добавятся новые функции В мессенджере WhatsApp добавятся новые функции. Новый сервис касается сообщений и поможет выявить спам.

Футбол Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака» Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Происшествия Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".

Политика В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.

Религия «Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Футбол «Бавария» может перехватить Йовича у «Барселоны» "Бавария" намерена усилить свой состав сербским нападающий "Айнтрахта" Лукой Йовичем, который стал одним из открытий сезона в Бундеслиге.