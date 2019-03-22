Футбол

Месси получил травму в сборной АргентиныHotGeo 06:15

Тренера и директора сборной Аргентины не рискнуло здоровьем Месси, после поражения сборной Венесуэлы (1:3). Месси получил болезненные повреждения паха. Из-за данной травмы мы не увидим Мессии в следующей игре против Марокко, которая состоится уже во вторник 26 марта.
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Месси должен успеть восстановиться к матчу с «Эспаньолом»

Soccer.ru12:07

Аргентина – Венесуэла, форвард «Барселоны» Лионель Месси получил травму

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Сборная Аргентины уступила Венесуэле в товарищеском матче

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Газета.Ru01:44

Самый необычный способ исполнить пенальти. Этот удар добил Месси, вернувшегося в сборную Аргентины

Sport24.ru05:00

Месси не сыграет с Марокко из-за боли в области паха

Евро-футбол.рувчера в 20:03
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
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Политика

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Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
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Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

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Опубликован новый кадр из фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

На фото Хоакин Феникс предстает перед публикой в образе экранного персонажа Артура Флека, при этом он выглядит грустным, разглядывая изображение в телевизоре.
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Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

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Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
Обновлено в 12:57
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Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
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В WhatsApp добавятся новые функции

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Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»

Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
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Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

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Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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