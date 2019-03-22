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Месси получил травму в сборной АргентиныHotGeo 06:15
Тренера и директора сборной Аргентины не рискнуло здоровьем Месси, после поражения сборной Венесуэлы (1:3). Месси получил болезненные повреждения паха. Из-за данной травмы мы не увидим Мессии в следующей игре против Марокко, которая состоится уже во вторник 26 марта.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
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МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
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США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире
Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
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Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
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Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
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Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
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Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
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Опубликован новый кадр из фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
На фото Хоакин Феникс предстает перед публикой в образе экранного персонажа Артура Флека, при этом он выглядит грустным, разглядывая изображение в телевизоре.
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Обновлено в 11:25
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.
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Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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В WhatsApp добавятся новые функции
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Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
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Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 11:28
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
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«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
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Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
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ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
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Футбол
«Бавария» может перехватить Йовича у «Барселоны»
"Бавария" намерена усилить свой состав сербским нападающий "Айнтрахта" Лукой Йовичем, который стал одним из открытий сезона в Бундеслиге.
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Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
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