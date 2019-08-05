Футбол
Месси получил травму ноги и не полетит с командой в СШАSport24.ru 06:32
У Месси диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его восстановления будут определены позднее, но уже известно, что Лео из-за травмы не полетит с командой в тур по США, где «Барселона» сыграет два матча против «Наполи» (7 и 10 августа).
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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
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Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
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В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов
Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС.
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
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Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
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Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
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Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках
На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.
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Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
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Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
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Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
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«Известия»: в России разрабатывают проект подзарядки спутников на орбите
Ученые Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского разрабатывают проект "космической бензоколонки", предусматривающий создание группировки спутников, которые будут подзаряжать аппараты на орбите.
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На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
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Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
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Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
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Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
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Названы избавляющие от сонливости продукты
Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
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NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00