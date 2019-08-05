Футбол
Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в СШАSports.ru 06:25
У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления не уточняются, но сообщается, что Месси не поедет с командой в турне по США. «Барселона» полетит в США и проведет там два матча с «Наполи» – 7 и 10 августа.
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Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
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Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
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Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
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В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
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Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
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Авто
Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
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Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
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В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
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Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
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Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
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Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
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В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
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Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
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Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
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Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь
Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.
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«Локомотив-Кубань» подписал форварда из НБА
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