Аргентинец повредил икроножную мышцу на правой ноге. Пока сроки восстановления неизвестны, но Месси точно пропустит предсезонное турне по США. Напомним, «Барселона» проведет два матча в США с «Наполи» – 7 и 10 августа.

Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» по США

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