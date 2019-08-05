Футбол

Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» по СШАBookmaker-ratings.ru 06:43

Аргентинец повредил икроножную мышцу на правой ноге. Пока сроки восстановления неизвестны, но Месси точно пропустит предсезонное турне по США. Напомним, «Барселона» проведет два матча в США с «Наполи» – 7 и 10 августа.
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