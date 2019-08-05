Футбол
Месси получил травму и не поедет в СШАNews.ru 06:59
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во время тренировки. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», медицинский штаб клуба диагностировал у 32-летнего игрока травму икроножной мышцы.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Хоккей
Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи
Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Политика
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
Обновлено в 14:10
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Названы причины лидирования Петербурга по числу психически больных
По мнению доктора медицинских наук, профессора психиатрии Михаила Виноградова, лидерами в списке стали Петербург и Москва по причине того, что в эти города едут больше всего людей со всей страны.
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
«Чеченский качок» прошелся антиалкогольным рейдом по Москве
Обновлено в 12:13
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30