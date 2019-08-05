Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во время тренировки. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», медицинский штаб клуба диагностировал у 32-летнего игрока травму икроножной мышцы.

Месси получил травму и не поедет в США

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