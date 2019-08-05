Футбол

Месси получил травму и не поедет в СШАNews.ru 06:59

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во время тренировки. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», медицинский штаб клуба диагностировал у 32-летнего игрока травму икроножной мышцы.
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Месси о своей травме: «Хотел быть вместе с командой и нашими фанатами в США. Не удалось, но мы скоро увидимся с вами»

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