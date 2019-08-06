Футбол
Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в турне по СШАМатч ТВ 06:40
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы досрочно завершил в понедельник тренировку. У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления пока не называются, но уже известно, что Месси не поедет с каталонцами в турне по США.
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Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов
Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.
Обновлено в 11:07
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
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Авто
Объявлены цены на новый Subaru Outback 2020
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Здоровье
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Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено в 12:54
Экономика
Кто в России получает зарплату более 75 тыс. рублей в месяц
Согласно исследованию, проведенному специалистами РИА Новости, только 12% трудоспособного населения в России получает заработную плату больше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено в 17:07
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Политика
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Жителям Эссойлы рекомендовали пить только кипяченую воду
Администрация Пряжинского района рекомендовала жителям поселка Эссойла кипятить воду из-под крана перед ее употреблением.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23