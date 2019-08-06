Футбол

Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в турне по СШАМатч ТВ 06:40

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы досрочно завершил в понедельник тренировку. У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления пока не называются, но уже известно, что Месси не поедет с каталонцами в турне по США.
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