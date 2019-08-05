Футбол

Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в СШАЧемпионат 06:45

Медицинский штаб сине-гранатовых диагностировал 32-летнему футболисту травму икроножной мышцы. Точные сроки восстановления аргентинского форварда пока не определены, но точно известно, что он не поедет с командой в США на товарищеские матчи с «Наполи», которые состоятся 8 и 11 августа.
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