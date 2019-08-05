Футбол

Месси получил травму и пропустит турне «Барселоны» в СШАSports.ru 06:25

У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления не уточняются, но сообщается, что Месси не поедет с командой в турне по США. «Барселона» полетит в США и проведет там два матча с «Наполи» – 7 и 10 августа.
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Месси получил травму ноги и не полетит с командой в США

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