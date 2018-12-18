Футбол
Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»
Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»РИА Новости10:07
Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны". Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата.
РИА Новости10:07
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол
Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»
Обновлено в 05:11
Футбол
Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Обновлено в 13:34
Футбол
Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Нюрнберг»
«Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 14:24
Футбол
Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
Обновлено в 13:49
Футбол
Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»
Обновлено в 12:39
Футбол
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
Обновлено в 14:21
Футбол
«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол
Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит»
В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».
Обновлено в 12:00
Футбол
Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака»
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
Обновлено в 11:28
Футбол
Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года
Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном
"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол
Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03
Футбол
Состоялась презентация книги «Россия 2018»
В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Обновлено в 13:12
Футбол
Анчелотти: «Роналду не изменился»
Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.
Обновлено в 10:36
Футбол
Конте отказался возглавить «Боку Хуниорс»
Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить аргентинскую "Боку Хуниорс", сообщает TyC Sports.
Обновлено в 13:19