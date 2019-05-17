Футбол
Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат вчера в 18:20
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга «Свободу политзаключенным»
Спорт-Экспрессвчера в 20:39
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено 15 мая в 07:50
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Транспорт
Новые маршруты электробусов появятся в трех столичных округах
Обновлено вчера в 15:29
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Космос
Омские ученые предложили избавить космос от мусора
Специалисты Омского государственного технического университета представили новую технологию очистки околоземного пространства от космического мусора.
Обновлено вчера в 01:48
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Политика
Германия призвала сохранить место России в Совете Европы
МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:52
Политика
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске
Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика
МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I квартал снизилась на 7,7%, до 8,4 млрд руб
Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,7% и составила 8,42 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 09:15
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Авто
Названы самые лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В ходе церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года» были названы лучшие модели кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29