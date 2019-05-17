Футбол

Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат вчера в 18:20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Месси проигнорировал политический лозунг на вручении награды правительства Каталонии

Sport24.ru02:17

В начале нулевых каталонцы почти не называли детей Лео. За 17 лет популярность имени выросла на 4000%

Sports.ruвчера в 18:29

Месси не стал аплодировать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

Чемпионат01:07

Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга «Свободу политзаключенным»

Спорт-Экспрессвчера в 20:39

Месси получил вторую по престижности награду Каталонии

Матч ТВвчера в 20:22

Месси получил государственную награду. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:45

Месси показал отношение к политической акции в поддержку заключенных

Газета.Ru01:40
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Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия

Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено 15 мая в 07:50
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Транспорт

Новые маршруты электробусов появятся в трех столичных округах

Обновлено вчера в 15:29
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Космос

Омские ученые предложили избавить космос от мусора

Специалисты Омского государственного технического университета представили новую технологию очистки околоземного пространства от космического мусора.
Обновлено вчера в 01:48
Культура

Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Политика

Германия призвала сохранить место России в Совете Европы

МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:52
Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске

Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Авто

Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Экономика

Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I квартал снизилась на 7,7%, до 8,4 млрд руб

Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,7% и составила 8,42 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 09:15
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Авто

Названы самые лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В ходе церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года» были названы лучшие модели кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
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Йохан Кройф
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны». Трёхкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера; широко признан одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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