Футбол

Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат 18:20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Месси получил правительственную награду Каталонии

Чемпионат18:20

Месси получил вторую по престижности награду Каталонии

Матч ТВ20:22

Месси получил правительственную награду Каталонии

Газета.Ru20:15

Месси стал вторым игроком «Барселоны», получившим правительственную награду Каталонии

Sport24.ru18:59

Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга «Свободу политзаключенным»

Спорт-Экспресс20:39

Месси получил государственную награду. ФОТО

Sport.ru18:45

В начале нулевых каталонцы почти не называли детей Лео. За 17 лет популярность имени выросла на 4000%

Sports.ru18:29
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Космос

Магнитная буря грозит сходом спутников с орбиты

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук проинформировала о том, что произошедшая магнитная буря могла создать проблемы в спутниковой связи и навигации, а также увеличить уход космических аппаратов с орбиты.
Обновлено 14 мая в 10:39
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено в 21:42
Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Обновлено в 09:24
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено в 03:59
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Авто

Внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам

Компактный внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам на территории Китая.
Обновлено в 05:44
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено в 17:44
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика

Путин ответил, что Чите делать со статусом мусорной столицы РФ

В ходе форума «Правда и справедливость», который проходил в Сочи с 14 по 16 мая, забайкальская журналистка задала президенту России Владимиру Путину вопрос, могут ли федеральные власти оказать помощь Чите в избавлении от статуса мусорной столицы страны.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 18:01
Здоровье

Переход на новую орбиту в части здравоохранения пообещал Лимаренко в Хомутово

16 мая врио губернатора Валерий Лимаренко, как и было объявлено, встретился с жителями Хомутово, Весточки и Лиственничного.
Обновлено в 17:56
Космос

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

РЖД высаживает провайдеров

Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
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Йохан Кройф
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны». Трёхкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера; широко признан одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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