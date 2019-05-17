Футбол

Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат вчера в 18:20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Месси проигнорировал политический лозунг на вручении награды правительства Каталонии

Sport24.ru02:17

Месси получил государственную награду. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:45

Месси не стал аплодировать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

Чемпионат01:07

Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга «Свободу политзаключенным»

Спорт-Экспрессвчера в 20:39

Месси получил вторую по престижности награду Каталонии

Матч ТВвчера в 20:22

Месси показал отношение к политической акции в поддержку заключенных

Газета.Ru01:40

В начале нулевых каталонцы почти не называли детей Лео. За 17 лет популярность имени выросла на 4000%

Sports.ruвчера в 18:29
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Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Музыка

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате

В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено вчера в 10:25
Кино

Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Общество

Пострадавшие при пожаре в селе Красногорск на Сахалине получили жилье

Обновлено в 01:55
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Экономика

Минприроды намеревается изменить схему расчета платы за вывоз мусора

Минприроды РФ планирует уже к июню создать основу для перевода оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с расчета по нормативу на расчет по факту.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Политика

Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, если они что-либо нарушают.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Обновлено в 00:10
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок четыре дня выживал в лесу без еды и воды

На протяжении четырех дней бригада спасателей прочесывала леса на окрестных склонах.
Обновлено вчера в 22:13
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Йохан Кройф
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны». Трёхкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера; широко признан одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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