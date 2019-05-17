Футбол
Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат 18:20
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии
Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
Обновлено 14 мая в 23:02
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Футбол
«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз
Ранее «Генк» становился чемпионом Бельгии в сезонах-1998/99, 2001/02 и 2010/11.
Обновлено в 17:58
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Общество
В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов
Обновлено в 21:25
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Культура
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено в 14:33
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.
Обновлено в 15:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Экономика
Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете
По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Экономика
В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Экономика
Большинство российских семей оказались без сбережений
Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 20:29
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55