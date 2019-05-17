Футбол

Месси получил правительственную награду КаталонииЧемпионат 18:20

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году.
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Месси отказался петь и хлопать в поддержку лозунга «Свободу политзаключенным»

Спорт-Экспресс20:39

Месси получил государственную награду. ФОТО

Sport.ru18:45

Месси – 2-й игрок в истории «Барселоны», награждённый Крестом Сант-Жорди

Soccer.ru19:41

Месси стал вторым игроком «Барселоны», получившим правительственную награду Каталонии

Sport24.ru18:59

Месси получил правительственную награду Каталонии

Чемпионат18:20

Месси получил вторую по престижности награду Каталонии

Матч ТВ20:22

В начале нулевых каталонцы почти не называли детей Лео. За 17 лет популярность имени выросла на 4000%

Sports.ru18:29
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Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии

Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
Обновлено 14 мая в 23:02
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен

Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Футбол

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Ранее «Генк» становился чемпионом Бельгии в сезонах-1998/99, 2001/02 и 2010/11.
Обновлено в 17:58
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Общество

В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов

Обновлено в 21:25
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Культура

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено в 14:33
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Экономика

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.
Обновлено в 15:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Религия

Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Экономика

В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Экономика

Большинство российских семей оказались без сбережений

Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 20:29
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
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Йохан Кройф
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны». Трёхкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера; широко признан одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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