Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на заменуГазета.Ru 02:36
Аргентинец даже выбрал футболистов, которые, по его мнению, могли бы укрепить эти позиции. В качестве вратаря 31-летний спортсмен видит игрока из амстердамского "Аякса" Андре Онана, он выступал за "Барселону" пять лет. Месси считает, что Яспер Силессен покинет состав испанской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 06:21
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Иностранные СМИ отреагировали на катастрофу с «Суперджетом»
В западной прессе активно обсуждается катастрофа в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100; оценку произошедшему они дают в том числе с привлечением авиационных экспертов.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Экономика
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
Сбербанк предложил корпоративным клиентам сервис «Безопасная сделка», обеспечивающий гарантию исполнения обязательств поставщиком либо возврат денег.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Обновлено в 04:16
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Политика
В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы
Глава комитета Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что построить единую Украину, "отличающуюся от Брянской области", возможно только при распространении украинского языка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Опубликованы фотографии из сгоревшего Sukhoi Superjet 100
В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» опубликованы первые фотографии, сделанные внутри сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 05:25
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала об отношениях Бриенны и Джейме
Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала о взаимоотношениях её героини — Бриенны Тарт — с Джейме Ланнистером.
Обновлено в 04:40
Политика
Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая
Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»
В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Экономика
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Социальная сеть «ВКонтакте» стала недоступна для части пользователей.
Обновлено в 06:49