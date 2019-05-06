Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на заменуГазета.Ru 02:36

Аргентинец даже выбрал футболистов, которые, по его мнению, могли бы укрепить эти позиции. В качестве вратаря 31-летний спортсмен видит игрока из амстердамского "Аякса" Андре Онана, он выступал за "Барселону" пять лет. Месси считает, что Яспер Силессен покинет состав испанской команды.
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Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

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Сбербанк предложил корпоративным клиентам сервис «Безопасная сделка», обеспечивающий гарантию исполнения обязательств поставщиком либо возврат денег.
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Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
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Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

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Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

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В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

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Обновлено в 02:11
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Опубликованы фотографии из сгоревшего Sukhoi Superjet 100

В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» опубликованы первые фотографии, сделанные внутри сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.
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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
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Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая

Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции.
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Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

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