Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на заменуГазета.Ru 02:36

Аргентинец даже выбрал футболистов, которые, по его мнению, могли бы укрепить эти позиции. В качестве вратаря 31-летний спортсмен видит игрока из амстердамского "Аякса" Андре Онана, он выступал за "Барселону" пять лет. Месси считает, что Яспер Силессен покинет состав испанской команды.

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Происшествия Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.

Происшествия Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.

Экономика Розничные кредиты помогут поддержать прибыль Сбербанка «Розничное кредитование гораздо лучше работает, чем корпоративное, и мы будем увеличивать его», – рассказал на телеконференции зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Политика Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.

Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 Глава Минтранса Евгений Дитрих не считает нужным приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево.

Кино Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд Финальная часть супергеройской саги «Мстители: финал» установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Космос Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.

Происшествия Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.

Армия и оружие В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Происшествия Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.

Происшествия Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

Политика США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2» Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Кино Джонни Деппа до сих пор не пригласили в «Фантастические твари-3» По информации издания The Blast, студия до сих пор не подписала контракт о съемках третьей части «Фантастических тварей» с голливудской звездой.