Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на заменуГазета.Ru 02:36

Аргентинец даже выбрал футболистов, которые, по его мнению, могли бы укрепить эти позиции. В качестве вратаря 31-летний спортсмен видит игрока из амстердамского "Аякса" Андре Онана, он выступал за "Барселону" пять лет. Месси считает, что Яспер Силессен покинет состав испанской команды.
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