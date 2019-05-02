Футбол
Месси поддержал Касильяса, который перенёс сердечный приступЧемпионат 02:48
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в социальной сети поддержал бывшего футболиста «Реала», а ныне голкипера «Порту» Икера Касильяса после перенесённого тем сердечного приступа.
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Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления.
— Лионель Месси, аргентинский футболистТАСС 05:08
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