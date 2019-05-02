Футбол
Месси поддержал Касильяса, который перенес сердечный приступТАСС 05:08
Касильяс был госпитализирован во время тренировки "Порту". В данный момент жизни голкипера ничего не угрожает. "Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления", - написал Месси.
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Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления.
— Лионель Месси, аргентинский футболистТАСС 05:08
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