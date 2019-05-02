Футбол

Месси поддержал Касильяса, который перенес сердечный приступТАСС 05:08

Касильяс был госпитализирован во время тренировки "Порту". В данный момент жизни голкипера ничего не угрожает. "Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления", - написал Месси.
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Лионель Месси
Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления.
— Лионель Месси, аргентинский футболистТАСС 05:08

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Месси пожелал скорейшего выздоровления Касильясу, перенесшему инфаркт

Sport24.ru05:35

Месси поддержал Касильяса, который перенес сердечный приступ

ТАСС05:08

Месси поддержал Касильяса

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Месси поддержал Касильяса, который перенёс сердечный приступ

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Месси поддержал слегшего с сердечным приступом Касильяса

Газета.Ru03:22

Месси: «Хочу пожелать Касильясу скорейшего выздоровления»

Soccer.ruвчера в 22:16
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Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

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Обновлено в 18:05
Общество

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Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo.
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Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 19:57
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Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
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Рикошет: Кто и как охраняет российские школы

М. Майерс ― Вы знаете, вот у нас программа называется "Рикошет".
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
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Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
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Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
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Обновлено в 19:49
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Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
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Обновлено в 05:40
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей

Обновлено в 13:44
Авто

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Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
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Обновлено в 10:00
Интернет

В Google появится новая функция для удаления информации пользователей

До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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