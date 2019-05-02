Футбол

Месси поддержал Касильяса, который перенес сердечный приступТАСС 05:08

Касильяс был госпитализирован во время тренировки "Порту". В данный момент жизни голкипера ничего не угрожает. "Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления", - написал Месси.
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Лионель Месси
Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью и поддержать Касильяса, пожелать ему скорейшего восстановления.
— Лионель Месси, аргентинский футболистТАСС 05:08

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Месси пожелал скорейшего выздоровления Касильясу, перенесшему инфаркт

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Sportbox.RU02:14

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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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