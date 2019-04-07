Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге – 335Sports.ru вчера в 16:57

«Барселона» обыграла «Атлетико» (2:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Для нападающего Лионеля Месси, который отметился голом, эта победа стала 335-й в Ла Лиге. Аргентинец по этому показателю обошел экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса (334) и побил его рекорд.

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Происшествия В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Футбол Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил решение разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который после двух драк в Москве попал под следствие и находится в СИЗО.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Футбол Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Футбол «Эспаньол» вырвал победу у «Жироны» «Эспаньол» одержал победу над «Жироной» в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Наука Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.

Единоборства Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92 Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.

Происшествия Небольшое судно обрушило мост в Бразилии Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.

Шоу-бизнес Лолита раскрыла размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Политика Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского На своей странице в Facebook Геращенко написала, что президент Голобородько, которого в сериале играет Зеленский, оскорбляет инвалидов, используя такие слова, как «даун» и «олигофрен».

Общество Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.

Здоровье Минздрав дал советы о правильном питании Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.