Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла ЛигеEurosport.ru вчера в 17:23

"Барселона" победила "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Автор одного из голов "сине-гранатовых" Лионель Месси установил новый рекорд турнира: он выиграл 335-й матч в Ла Лиге. Лео обошел бывшего капитана «Реала» Икера Касильяса, у которого за плечами осталось 334 победы.

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге

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