Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла ЛигеEurosport.ru вчера в 17:23

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
"Барселона" победила "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Автор одного из голов "сине-гранатовых" Лионель Месси установил новый рекорд турнира: он выиграл 335-й матч в Ла Лиге. Лео обошел бывшего капитана «Реала» Икера Касильяса, у которого за плечами осталось 334 победы.
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