Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в ПримереRT на русском 17:01

Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид (2:0) в 31-м туре Примеры, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу.

Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в Примере

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