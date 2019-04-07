Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в ПримереRT на русском 17:01

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид (2:0) в 31-м туре Примеры, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси вышел на первое место по победам в Примере, обойдя Касильяса

Чемпионат17:33

Месси побил рекорд Касильяса по числу побед в чемпионате Испании

РИА Новости17:21

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге

Eurosport.ru17:23

Месси стал рекордсменом Ла Лиги по количеству победных матчей

Sport24.ru16:51

Месси побил очередной рекорд в чемпионате Испании

Sport.ru17:30

Месси – лучший игрок в истории по количеству побед в ла лиге

Спорт-Экспресс16:58

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге – 335

Sports.ru16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Польша намерена закупить у США истребители F-35

Польша планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Обновлено в 10:17
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Кино

Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»

Обновлено в 06:33
Наука

На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти

Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Футбол

Галицкий: «Наш футбол точно развивается. Я вижу великолепное будущее»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что российский футбол ждет великолепное будущее.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Музыка

Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп легенда»

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара Music Awards 2018".
Обновлено в 22:17
Происшествия

Взрыв произошел в жилом доме в Париже

В Париже в 19-м округе произошел сильный пожар в жилом доме, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Музыка

В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Единоборства

Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна

В главном событии вечера встретятся Али Багаутинов (19-6) победил Вартана Асатряна (21-9) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Обновлено в 16:05
Хоккей

Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено в 21:38
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Общество

Гороскоп на 7 апреля: к Скорпиону придет вдохновение, а Деве нужно побыть в тишине

Деве астролог рекомендует держать в узде свои эмоции. И вообще в этот день желательно отказаться от посещения многолюдных мест и покупок.
Обновлено в 09:59
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», но избежал встречи с «Вашингтоном»

"Пингвинз" набрали 1 очко и смогли избежать встречи с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 21:44
Футбол

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Между националистами и пограничниками в Донбассе произошла стычка

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил вечером субботы, 6 апреля, что активисты "Правого сектора"1 (организация запрещена в РФ) напали на украинских пограничников, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин станет папой во второй раз

Известный певец, 33-летний музыкант и участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин скоро ожидает пополнения своей семьи.
Обновлено в 05:17
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное