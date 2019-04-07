Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в ПримереRT на русском 17:01

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид (2:0) в 31-м туре Примеры, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу.
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