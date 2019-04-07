Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в ПримереRT на русском 17:01
|27′
Томас Парти
|28′
Диего Коста
|28′
Хосе Мария Хименес
|28′
Диего Годин
|35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
|58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
|63′
|71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
|74′
Клеман Лангле
|78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
|80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
|84′
Луис Суарес
|85′
Луис Суарес
|86′
Лионель Месси
|86′
|88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
|64%
|Владение мячом
|36%
|91%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|11
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|17
|14
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
9
Суарес
21
Аленья
13
Облак
10
Корреа
24
Хименес
2
Годин
22
Мората
6
Коке
20
Хуанфран
5
Парти
8
Сауль
19
Коста
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид (2:0) в 31-м туре Примеры, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отменил концерт в Костроме из-за болезни
Российский певец Стас Михайлов сообщил о переносе планировавшегося в пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Появилось видео метеорита над Красноярском
Жители Красноярска выкладывают в соцсети видео яркого болида, пролетевшего в небе над городом.
Обновлено в 12:40
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри проигнорировал бывших возлюбленных
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Наука
На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти
Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто
Urus оказался не первым SSUV в истории автомобилестроения
К исходу второго десятилетия 21-го века в свет вышел настоящий суперкар среди кроссоверов - Lamborghini Urus, но история данного класса автомобилей началась значительно раньше.
Обновлено в 10:51
Политика
Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit
Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Авто
Грузия начнет производить электромобили
Поставки первых электрокаров начнутся с 2020 года. Глава правительства отметил, что завод будет производить до 40 тыс. электромобилей.
Обновлено в 14:28
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 15:25
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:00
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено вчера в 16:26
Культура
Умер известный фотограф Любомир Крыса
Во Львове на 79-м году жизни умер известный украинский фотограф и фотохудожник Любомир Крыса.
Обновлено в 14:19
Музыка
Децл посмертно получил премию «Жара»
Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим пвседонимом Децл, удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «Жара Music Awards 2018», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:19
Футбол
Галицкий: «Наш футбол точно развивается. Я вижу великолепное будущее»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что российский футбол ждет великолепное будущее.
Обновлено в 17:53
Общество
Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»
Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Поликлиники «Полис» в «Репино» закроют, сотрудников уволят
Офис на Жиркевича собственник твердо решил закрыть уже сейчас.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 13:11
Политика
Кличко насмешила сдача анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
СМИ сообщили о задержаниях солдат британской армии из-за домогательств
Британские правоохранительные органы задержали шестерых военнослужащих армии королевства по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней.
Обновлено в 07:15
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34