Месси побил рекорд Касильяса по числу побед в Ла ЛигеЕвро-футбол.ру 17:21

"Барселона" обыграла "Атлетико" в 31-м туре Ла Лиги и ушла в отрыв перед финишным отрезком сезона. Для форварда Лионеля Месси это уже 335-я победа в чемпионате Испании, что на одну больше, чем у бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса. Это абсолютный рекорд за всю историю испанской Примеры.

Месси побил рекорд Касильяса по числу побед в Ла Лиге

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