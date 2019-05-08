Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»Газета.Ru 16:02

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Как сообщает Marca, после игры аргентинец расплакался прямо в раздевалке.

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

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