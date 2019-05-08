Футбол

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»Газета.Ru 16:02

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Как сообщает Marca, после игры аргентинец расплакался прямо в раздевалке.
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