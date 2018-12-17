Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился хет-триком в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0), сообщает "Советский спорт". Благодаря этим мячами 31-летний аргентинец достиг планки в 50 голов в 2018 году.

Месси первым забил 50 мячей в 2018 году

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