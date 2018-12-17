Футбол

Месси первым забил 50 мячей в 2018 году
Газета.Ru
17:47

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился хет-триком в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (5:0), сообщает "Советский спорт". Благодаря этим мячами 31-летний аргентинец достиг планки в 50 голов в 2018 году.
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Видео дня: Месси оформил 43-й хет-трик в карьере

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Газета.Ru17:47

«Барселона» разгромила «Леванте» благодаря хет-трику Месси

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«Леванте» – Месси – 0:5. Инопланетянин сделал хет-трик и организовал еще два гола

Спорт-Экспресс17:10

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«Леванте» — «Барселона» — 0:5. Месси сделал хет-трик (видео)

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Месси впервые за 7 лет поучаствовал в 5 голах «Барселоны» в матче Ла Лиги

Sports.ru19:35
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