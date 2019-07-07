Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.

Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки. В комментарии TyC Sports Месси заявил, что отказался от церемонии, потому что не хочет быть частью этой коррупции.

Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки

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