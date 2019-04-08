Футбол

Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»Sport24.ru вчера в 20:47

Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. По итогам минувшего уик-энда аргентинец укрепился на первом месте рейтинга. Месси сумел отличиться в матче 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:0).
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Бускетс: «Нас не удивляют голы Месси»

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Спорт-Экспрессвчера в 18:02

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Месси остается главным претендентом на Золотую бутсу

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Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Чемпионатвчера в 17:26
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Общество

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
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В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
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Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Общество

Эксперты рассказали о правильной технике глажки рубашек

Сотрудники химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая обслуживала принца Чарльза в течение 34 лет, раскрыли секреты правильной глажки рубашек.
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Общество

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Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

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Обновлено вчера в 19:00
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

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Обновлено в 03:00
Происшествия

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Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
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Армия и оружие

ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница

Утром 8 апреля ВСУ открыли огонь из 82-мм и 120-мм миномётов по н.п. Зайцево в пригороде Горловки.
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Спорт

Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
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Происшествия

В Ленобласти у водоема жестоко избили отдыхающего

В деревне Новое Девяткино Ленинградской области жестоко избили 39-летнего отдыхающего. Мужчина устроил пикник у пожарного водоема.
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Шоу-бизнес

Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию

Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
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Гаджеты

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В NI рассказали о важности экспорта Су-57 для России

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Армия и оружие

Террористы опубликовали видео с телами российских военных

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Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Единоборства

Макгрегор похвалил Лобова за кулачный бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно дебюта своего товарища Артема Лобова на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает РИА "Новости".
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Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
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Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
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Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца

В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
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Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
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Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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Армия и оружие

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В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
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