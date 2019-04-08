Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»Sport24.ru вчера в 20:47
Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. По итогам минувшего уик-энда аргентинец укрепился на первом месте рейтинга. Месси сумел отличиться в матче 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:0).
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Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
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Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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ВСУ обстреляли пригород Горловки, ранена мирная жительница
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В Ленобласти у водоема жестоко избили отдыхающего
В деревне Новое Девяткино Ленинградской области жестоко избили 39-летнего отдыхающего. Мужчина устроил пикник у пожарного водоема.
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Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию
Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
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Армия и оружие
В NI рассказали о важности экспорта Су-57 для России
Обновлено в 04:12
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Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
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Армия и оружие
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Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно дебюта своего товарища Артема Лобова на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
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В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
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Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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Армия и оружие
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