Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»Sport24.ru 20:47

Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. По итогам минувшего уик-энда аргентинец укрепился на первом месте рейтинга. Месси сумел отличиться в матче 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:0).

Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

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