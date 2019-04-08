Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»Sport24.ru 20:47
Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. По итогам минувшего уик-энда аргентинец укрепился на первом месте рейтинга. Месси сумел отличиться в матче 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи
США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Интернет
Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире
В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
ЖКХ
В Минприроды Бурятии рассказали, как идет «мусорная реформа» в районах
В министерстве природных ресурсов Бурятии рассказали, как идет мусорная реформа в районах.
Обновлено 05 апреля в 21:03
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА
Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Культура
Команда из Иркутска победила в телешоу «Сто к одному»
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено в 09:12
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено в 12:54