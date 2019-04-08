Футбол

Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»Евро-футбол.ру 01:51

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за "Золотую бутсу". Эта награда вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.
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Бускетс: «Нас не удивляют голы Месси»

Soccer.ru02:21

Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»

Евро-футбол.ру01:51

Месси лидирует в гонке за «Золотую бутсу», опережая Мбаппе на 12 очков

Спорт-Экспрессвчера в 18:02

Месси остается главным претендентом на Золотую бутсу

Вести.Ruвчера в 20:52

Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Sport24.ruвчера в 20:47

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Газета.Ruвчера в 20:58

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Чемпионатвчера в 17:26
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Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Российские военные обнаружили тоннель террористов в Сирии

Обновлено в 00:28
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Финансы

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Экономика

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество

Астролог рассказала, что ждет ростовчан в ближайшую неделю

Для жителей ростовчан Антонина Кариер подготовила гороскоп по знакам Зодиака.
Обновлено в 01:59
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн

Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".
Обновлено в 03:14
Происшествия

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Коломне

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер

Обновлено вчера в 17:37
Экономика

ГК «Мать и дитя» открыла новый многопрофильный госпиталь в Тюмени

Группа компаний "Мать и дитя" открыла многопрофильный госпиталь в Тюмени, сообщила медицинская организация.
Обновлено в 03:44
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Происшествия

На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина

В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено 06 апреля в 23:36
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Ученые объяснили раскол антарктического ледника Бранта

Ученые обнаружили причину раскола ледника Бранта, который откололся от южного материка.
Обновлено в 02:24
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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