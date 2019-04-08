Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»Евро-футбол.ру 01:51

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за "Золотую бутсу". Эта награда вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»

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