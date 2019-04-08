Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»Евро-футбол.ру 01:51
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за "Золотую бутсу". Эта награда вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.
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Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Пенсионеров подготовили к стрессу
Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 18:07
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan
Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
H&R разработал комплект занижающих пружин для Audi A1 Sportback
После установки комплекта стоимостью €227 подвеска опустится на 35 мм спереди и 30 мм сзади (для версии 40 TFSI по 30 мм на обеих осях).
Обновлено в 01:26
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду
Обновлено в 01:52
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Москве на 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Днем 8 апреля воздух в Москве прогреется от +7 до +9 градусов.
Обновлено в 01:52
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено вчера в 19:05
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Космос
«Огни в небе!»: Высадка флота Нибиру в Мурманске попала на видео
В ночь Благовещения необычайно яркая иллюминация над Мурманской областью, частью Норвегии и Швеции вызвана массовой высадкой флота пришельцев, уверены специалисты Дальневосточной ассоциации уфологов.
Обновлено в 00:15
Политика
О расследовании ФБР против Коломойского узнали СМИ
ФБР ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек
Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Шоу-бизнес
В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Экономика
АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам
АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам Алмазодобывающая компания АЛРОСА собирается продавать крупные и уникальные бриллианты состоятельным клиентам российских банков.
Обновлено вчера в 18:07