Футбол

Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»Евро-футбол.ру 01:51

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за "Золотую бутсу". Эта награда вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.
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Месси оторвался от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»

Евро-футбол.ру01:51

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Газета.Ruвчера в 20:58

Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Sport24.ruвчера в 20:47

Месси остается главным претендентом на Золотую бутсу

Вести.Ruвчера в 20:52

Месси лидирует в гонке за «Золотую бутсу», опережая Мбаппе на 12 очков

Спорт-Экспрессвчера в 18:02

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Soccer.ruвчера в 17:43

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» до 12 баллов

Чемпионатвчера в 17:26
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика

Пенсионеров подготовили к стрессу

Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 18:07
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan

Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

H&R разработал комплект занижающих пружин для Audi A1 Sportback

После установки комплекта стоимостью €227 подвеска опустится на 35 мм спереди и 30 мм сзади (для версии 40 TFSI по 30 мм на обеих осях).
Обновлено в 01:26
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду

Обновлено в 01:52
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

В Москве на 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Днем 8 апреля воздух в Москве прогреется от +7 до +9 градусов.
Обновлено в 01:52
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Политика

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен

Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено вчера в 19:05
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Футбол

Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»

Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Космос

«Огни в небе!»: Высадка флота Нибиру в Мурманске попала на видео

В ночь Благовещения необычайно яркая иллюминация над Мурманской областью, частью Норвегии и Швеции вызвана массовой высадкой флота пришельцев, уверены специалисты Дальневосточной ассоциации уфологов.
Обновлено в 00:15
Политика

О расследовании ФБР против Коломойского узнали СМИ

ФБР ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище

Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Экономика

АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам

АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам Алмазодобывающая компания АЛРОСА собирается продавать крупные и уникальные бриллианты состоятельным клиентам российских банков.
Обновлено вчера в 18:07
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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