Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной АргентиныГазета.Ru вчера в 19:00
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
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КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции
Спорт-Экспрессвчера в 22:59
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Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
За растление более 150-ти детей 29-летний юрист получил 10 лет
Вскоре полицейские провели в доме юриста обыск и обнаружили в его компьютере порнографические снимки более 150-ти детей из Великобритании и США.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве
Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Музыка
Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону
Российский артист и стилист Сергей Зверев представил подписчикам авторскую песню, посвященную народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Футбол
Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб возлагает большие надежды на 19-летнего нападающего Риана Брюстера.
Обновлено в 01:30
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено вчера в 13:17
Единоборства
В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила о проведении турнира в Москве.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Наука
Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма
Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Единоборства
Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм
Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12