Футбол
Месси отказался от медали Кубка АмерикиNews.ru вчера в 18:59
Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире. Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счётом 2:1 в борьбе за бронзовые медали, после чего Месси отказался выходить за наградой.
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Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.
— Лионель Месси, аргентинский футболистРИА Новости 02:40
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Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинив организаторов Кубка Америки в коррупции
Sport24.ruвчера в 18:18
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