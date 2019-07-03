Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видеоLenta.ru 02:48

Сборная Аргентины проиграла команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Реакция капитана аргентинцев Лионеля Месси на это поражение попала на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Globoesporte. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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