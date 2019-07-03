Футбол
Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видеоLenta.ru 02:48
Сборная Аргентины проиграла команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Реакция капитана аргентинцев Лионеля Месси на это поражение попала на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Globoesporte. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
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Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
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Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Финансы
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Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
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Происшествия
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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
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Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
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Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Футбол
Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»
Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать.
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Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 03:52
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено вчера в 14:42
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Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
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Политика
Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ
Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.
Обновлено в 05:10
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
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Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
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Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18