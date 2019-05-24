Футбол
Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты 16:18
Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы Млада Болеслав обыграла Фастав 3:0.
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Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
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Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
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Путин вручил награды Матвиенко и Жванецкому
Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
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Обновлено вчера в 04:38
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Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
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Хоккей
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