Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии. Слова Месси цитирует El Chiringuito TV. По мнению игрока, Аргентина провела свою лучшую игру на этом Кубке Америки.

Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке Америки

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