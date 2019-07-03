Футбол
Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке АмерикиНева Спорт 01:18
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии. Слова Месси цитирует El Chiringuito TV. По мнению игрока, Аргентина провела свою лучшую игру на этом Кубке Америки.
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Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
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