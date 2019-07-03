Футбол

Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке АмерикиНева Спорт 01:18

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии. Слова Месси цитирует El Chiringuito TV. По мнению игрока, Аргентина провела свою лучшую игру на этом Кубке Америки.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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