Футбол
Месси обвинил недоброжелателей в его образе «сукиного сына»Газета.Ru 00:16
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал обвинения в том, что он симулировал травму паха, передает "Советский спорт". Недоброжелатели форварда утверждали, что он изображал боль от порождения, чтобы пропустить матч с национальной командой Марокко.
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Правда в том, что я вернулся в аргентинскую команду с травмой, которую я перенес с декабря, и я меньше тренируюсь и не играю во все игры. Травмы паха проходят тяжело. От них нельзя поправиться на следующий день. Я чувствую себя лучше, но должен быть осторожен.
— Лионель Месси, аргентинский футболистКомсомольская правда 00:28
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