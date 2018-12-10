Футбол

Месси обсудил возвращение в сборную Аргентины
Чемпионат
11:38

Напомним, что 31-летний Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону команде Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб.
Чемпионат11:38

Подробнее о событии

Месси обсудил возвращение в сборную Аргентины

Чемпионат11:38

СМИ: Месси обсудил с президентом Ассоциации футбола Аргентины свое возвращение в сборную

Советский спорт10:27

Месси провел беседу с главой аргентинского футбола о возвращении в сборную

Газета.Ru09:50

Месси провел встречу с президентом Федерации футбола Аргентины

Матч ТВ08:49

Месси провел встречу с президентом Федерации футбола Аргентины

Sportbox.RU08:49

Месси провел переговоры с президентом Федерации футбола Аргентины о возвращении в сборную

Спорт-Экспресс07:45

Месси встретился с президентом Ассоциации футбола Аргентины

Sports.ru08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

Обновлено в 12:46
Футбол

Сёмин: надеюсь, Фарфан сыграет с «Шальке-04» хороший матч

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник Джефферсон Фарфан покажет хорошую игру в матче со своим бывшим клубом «Шальке-04», с которым железнодорожники сыграют в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:38
Футбол

После первого тайма «Арсенал» проигрывает «Ахмату»

Туляки после первых 45 минут проигрывают 0:1 хозяевам поля. Напомним, матч 17-го тура проходит в Грозном.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Интернасьонал» арендует Луиса Адриано в январе

Нападающий Луис Адриано зимой сменит московский "Спартак" на "Интернасьонал". Об этом сообщила бразильская пресса.
Обновлено в 12:30
Футбол

Николай Писарев возглавил ФК «Урожай»

В 2017-2018 годах Писарев работал главным тренером ФК «Олимпиец» (сейчас — ФК «Нижний Новгород»), с которым занял первое место в ПФЛ и завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».
Обновлено в 12:32
Футбол

Суарес не сыграет в матче с «Тоттенхэмом»

Сообщается, что форвард будет восстанавливаться от повреждения правого колена, которое уругваец получил в матче 15-го тура примеры против «Эспаньола» (4:0). «Барселона» гарантировала себе первое место в группе B, обгоняя «Интер» и «Тоттенхэм» на 6 очков.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В Мадриде завершился невероятный финал Кубка Либертадорес - турнира, в названии которого восхваляются борцы за освобождение Латинской Америки от владычества испанцев (libertad с испанского - свобода).
Обновлено в 12:03
Футбол

«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.
Обновлено в 12:37
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 12:27
Футбол

Роналду: «Считаю, что „Ювентус“ полностью укомплектован»

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что команда не нуждается в усилении.
Обновлено в 11:34
Футбол

Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

Обновлено в 11:16
Футбол

Игрок «Рубина» Сорокин попал в сборную недели вместе с Месси и Салахом

По мнению авторитетного итальянского издания, Егор Сорокин из казанского "Рубина", который принёс победу своей команде над "Зенитом", попал в символическую сборную недели.
Обновлено в 11:05
Футбол

Клопп: реакция Стерлинга на расистские оскорбления была блестящей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал реакцию полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на расистские выкрики фанатов «Челси» (0:2) во время матча 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:19
Футбол

Сигурдссон, удаленный за толчок болбоя, будет приглашен на КДК РФС

Футболист "Ростова" Рагнар Сигурдссон будет приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:48
Футбол

Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 08:54
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное